Sofia Richie : Torride en bikini, elle s'éclate sur le yacht de Kylie Jenner

Cet été encore, la Méditerranée fait partie des destinations de vacances préférées des stars. Sofia Richie y a également jeté l'ancre. La fille de Lionel Richie s'éclate en Italie avec son compagnon Scott Disick, sur le yacht de luxe de Kylie Jenner...

Pour ses 22 ans qu'elle célèbrera ce samedi 10 août 2019, Kylie Jenner, son chéri Travis Scott, leur fille Stormi (1 an), sa mère Kris Jenner et le compagnon de cette dernière, Corey Gamble, ont quitté Los Angeles ! Destination Capri pour la joyeuse bande, dont l'ex-compagnon de Kourtney Kardashian, Scott Disick et sa petite amie Sofia Richie font partie. Jeudi 8 août, la bombe de 20 ans a été surprise à bord du superyacht "Tranquility", un bateau loué (et non achetée, comme le soupçonnaient différents médias) par Kylie Jenner.

Sofia, Scott et une autre amie de Kylie, Anastasia Karanikolaou, ont profité d'un après-midi ensoleillé. Les deux blondes ont enfilé des gilets de sauvetage pour un tour en jet-ski. Scott s'est, quant à lui, baigné tout habillé. Jeudi soir, les trois touristes se sont changés et ont regagné la terre ferme pour sortir dîner avec Kylie Jenner et compagnie.

Au mois de juillet, Sofia, Anastasia, Kylie et d'autres amies s'étaient rendues aux îles Turques-et-Caïques pour un voyage mémorable. Les trois bombes en avaient partagé de torrides photos souvenirs sur Instagram. Les 5 millions de followers de Sofia espèrent qu'elle réitèrera au cours de ce séjour en Italie.