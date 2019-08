Kylie Jenner s'offre un yacht à 250 millions de dollars pour son anniversaire

Le 10 août 2019, Kylie Jenner fêtera son 22e anniversaire. La plus jeune self-made milliardaire au monde ne compte pas faire les choses à moitié pour son grand jour. Selon les informations de TMZ.com, la patronne de Kylie Cosmetics s'est offert l'un des yachts les plus luxueux du monde uniquement pour cette journée, à plus de 1,2 million de dollars... la semaine de location. La valeur du navire est de 250 millions de dollars, soit 225 millions d'euros. Ce véritable hôtel de luxe flottant mesure près de 92 mètres de long (un terrain de football) et répond au doux nom de Tranquility.

Des sources proches de la famille Jenner apprennent à nos confrères américains que Kylie Jenner a réservé le bateau plus tôt dans le mois, spécialement pour sa soirée d'anniversaire. "Kylie et ses amis vont faire la fête, bronzer et mener la grande vie", précisent TMZ.com. Si on ne connaît pas encore le nom des invités prestigieux qui seront autorisés à embarquer, le site spécialisé Yacht Charter Fleet qui permet de louer le navire nous apprend qu'il a été conçu pour 22 personnes.

Salons de massage, piscines extérieures, jacuzzi, immense salle de réception, trois suites VIP, sauna, garage, bar... Le Tranquility a tout pour que Kylie Jenner passe un anniversaire mémorable. Il est également loué avec ses 29 membres d'équipage. Comme mentionné sur le site, l'immense yacht est déployé en Méditerranée durant l'été. "Côte amalfitaine, Cannes, Corse, Côte d'Azur, Sardaigne, Saint-Tropez...", est-il indiqué. Kylie Jenner pourrait donc bien souffler ses 22 bougies dans les eaux françaises cette année. De plus, ses soeurs Kendall et Kourtney sont d'ores et déjà en Méditerranée, à en croire leurs comptes Instagram.