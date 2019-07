Kylie Jenner entièrement nue pour un voyage entre filles, avec sa petite Stormi

Ce qui se passe aux îles Turques et Caïques ne restera pas aux îles Turques et Caïques (la faute aux réseaux sociaux), mais qu'importe, Kylie Jenner a envie de se lâcher et le fait. La plus jeune milliardaire du monde a convié un groupe d'amies proches à se joindre à elle pour un voyage de rêve de quelques jours. Toute la bande a quitté Los Angeles dans un jet privé tout spécialement décoré aux couleurs de Kylie Skin, la marque de produits pour la peau de Kylie Jenner. Stormi, la fille de 1 an de la petite soeur de Kim Kardashian et du rappeur Travis Scott, est également du voyage.

Depuis qu'elle est arrivée aux îles Turques et Caïques, situées au Sud-Est des Bahamas, Kylie Jenner s'amuse comme il se doit. L'Américaine de 21 ans partage tout avec sa gigantesque communauté de fans composée notamment de 140 millions d'abonnés sur Instagram. Ces derniers ont pu découvrir leur idole dans le plus simple appareil le 14 juillet 2019, lorsqu'elle s'est dévoilée totalement nue. Les jambes croisées pour cacher son intimité, la main sur sa poitrine et la tête coiffée d'un imposant chapeau qui dissimule son visage, Kylie Jenner est en "vacation mode" (mode vacances). Sans surprise, cette photo a rencontré un franc succès puisqu'elle comptabilise déjà plus de 9,8 millions de like.