Kylie Jenner : La surprise incroyable de Travis Scott pour son anniversaire

En couple avec Travis Scott depuis 2017,Kylie Jenner va fêter ses 22 ans le 10 août 2019. Pour célébrer comme il se doit l'anniversaire de sa chérie, le rappeur a vu les choses en grand. Le 5 août 2019, la créatrice de Kylie Cosmetics a partagé sur son compte Instagram l'incroyable surprise que lui avait réservée le père de sa fille, Stormi. Toute sa maison était recouverte de milliers de pétales de roses rouges. Kylie a commenté : "Ma maison est couverte de roses ! @travisscott et ce n'est même pas encore mon anniversaire !" Rien à dire, la fille de Kris Jenner est une véritable princesse pour son homme. Un petit mot était laissé à l'attention de Kylie : "Joyeux anniversaire !!!! Et ça ne fait que commencer. Je t'aime !!!!" Alors, à quelles surprises supplémentaires aura droit la soeur de Kim Kardashian jusqu'au jour J ?

C'est la femme de ma vie

Apparemment adepte des roses, Travis avait déjà offert à Kylie des arches de roses en forme de coeurs pour la Saint Valentin en février 2019. Très amoureux, Travis Scott (28 ans) a révélé au magazine Rolling Stone qu'il comptait bientôt demander en mariage sa chérie. Sur sa demande, il expliquait : "Faut que je fasse ça bien. Faut que je lui demande sa main de façon ouf."

L'interprète de Sicko Mode a également révélé que Kylie était tombée enceinte seulement trois semaines après le début de leur relation amoureuse. Il déclarait également avoir su très rapidement que Kylie était la femme de sa vie : "La première semaine, on ne sait pas si c'est pour de vrai ou si c'est juste une aventure. La deuxième semaine, tu fais : "Waouh, je lui parle encore, elle répond, je réponds. On ne manque pas de choses à se dire." Et on arrive à un moment où on fait : "J'ai besoin d'elle pour fonctionner. C'est la femme de ma vie.""

Alors, Kylie aura-t-elle une bague le jour de son anniversaire ? Encore quelques jours avant de le découvrir...