Kylie Jenner : Le cadeau ultra bling bling de Travis Scott pour ses 22 ans

Kylie Jenner a officiellement 22 ans ! Le 10 août 2019 à minuit, la maman de Stormi (1 an) a commencé à fêter comme il se doit ce grand jour. La chérie de Travis Scott a dévoilé le cadeau de son chéri : une énorme chaîne entièrement réalisée en diamants avec le logo Kylie Cosmetics en guise de pendentif. Légèrement too much ?

Caractéristique des bijoux des grands rappeurs américains (comme lui), ce présent très bling bling mêle à la fois la passion pour le rap de Travis et l'amour du make-up de Kylie. Comme quoi, un homme peut parfois être inspiré pour choisir le cadeau de sa femme. On pouvait également apercevoir dans sa story Instagram un "petit" assortiment de shots destinés à célébrer l'événement. Par la suite, elle a posté une photo sur laquelle on voyait les chiffres 22 réalisés en fleurs et des ballons jaunes et blancs posés sur le sol du bateau où elle a posé ses valises pour les vacances.

Quelques heures plus tôt, la fille de Kris et de Caytlin Jenner avait publié une vidéo très spéciale (et également fournie en matière d'alcool). Kylie et sa soeur Khloe Kardashian ont tenté de réaliser un tutoriel maquillage en étant... ivres ! Un Get Ready With Me très original où l'on peut admirer les deux jeunes femmes enchaîner les shots tout en testant la nouvelle collection de cosmétiques de Kylie. Et contre toute attente, le résultat final n'est plutôt pas trop mal réalisé.

En plein séjour sur un yacht de luxe sur la côte méditerranéenne, nul doute que la fille de Kris Jenner va aller faire la fête ce soir pour ses 22 ans. La soeur de Kendall Jenner va à coup sûr immortaliser cette soirée sur son compte Instagram avec des photos et des vidéos. Alors, encore un peu de patience pour découvrir l'anniversaire de Kylie (et peut-être... la demande en mariage de son chéri ?)