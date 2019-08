Kylie Jenner : Son anniversaire de rêve et ses cadeaux (très) spéciaux

On l'attendait, il est enfin arrivé ! L'anniversaire somptueux de Kylie Jenner organisé sur un modeste yacht (estimé à 250 millions de dollars et loué 1,2 million la semaine) a eu lieu ! Le 10 août 2019, la créatrice de Kylie Cosmetics a fêté ses 22 ans comme une reine. Très sexy, la maman de Stormi (1 an) a choisi une longue robe blanche à plumes digne d'une meneuse de revue brésilienne. En story, la chérie de Travis Scott a partagé les moments forts de cette soirée composée de nombreux moussaillons. Parmi les invités, on pouvait compter sur Kris Jenner (légèrement pompette) et son homme Corey Gamble, le chéri de Kylie (Travis) mais aussi Scott Disick (l'ex de sa soeur Khloe) et sa nouvelle compagne Sofia Richie. Sa soeur Khloe et sa fille Stormi étaient bien sûr également présentes. La soeur de Kendall Jenner a d'ailleurs partagé une adorable vidéo avec son bout'chou qui lui chante Joyeux anniversaire.