Kourtney Kardashian : Avec ses enfants à Portofino, on ne voyait qu'elle !

Kourtney Kardashian visite la ville de Portofino avec ses enfants Mason, Penelope et Reign. Comme toujours, la soeur de Kim Kardashian n'est pas passée inaperçue dans ce petit village italien. Ultrasexy, l'ex de Scott Disick a attiré tous les regards une robe très ajustée et un sac fluo mini.

Très inspirée, Kourtney a également essayé de faire une photo artistique dans sa story Instagram. On découvre sa paire de chaussures accrochée sur une rambarde noire, le tout avec vue sur la mer. De la marque Bottega Venetta, cette modeste paire de tongs à talons coûte la modique somme de 560 euros. Enfin pour terminer, la fille de Kris Jenner publie une photographie du festin qu'elle s'apprête à déguster en famille. Un petit-déjeuner gargantuesque sur la terrasse de sa propriété italienne... Bon appétit, bien sûr !

