Marine Delterme en extase devant son mari Florian Zeller, Hugh Jackman très amoureux à la Mostra de Venise

The Son est l'adaptation de la pièce de théâtre à succès Le Fils, interprétée sur les planches par Stéphane Freiss, Rod Paradot, Elodie Navarre et Florence Darel. Dans sa version sur grand écran, Florian Zeller a misé sur les talents du fameux Wolverine Hugh Jackman. Celui-ci s'est rendu à Venise accompagné de son épouse Deborra-Lee Furness, affichant son solide et glamour couple. Parents d'Oscar et Ava, ils sont en couple depuis vingt-six ans et rien ne semble pouvoir atteindre leur duo. L'amour, mais filial, est au coeur du long métrage The Son qui raconte comment un père va tenter de sauver son fils de dix-sept ans, rongé par le mal être.

L'avant-première de The Son a été marquée également par les venues très sensuelles de deux top models : la Portugaise Sara Sampaio et la Russe Natasha Poly. La première a misé sur une robe longue à sequins et son dos nu pour faire crépiter les flashes, tandis que la seconde a fait confiance à Dolce & Gabbana, son corset originale et sa jupe fendue pour sublimer sa silhouette. La royauté britannique était également de la partie avec sa représentante Sarah Ferguson. En vert, une couleur qui sied à merveille à sa chevelure rousse, l'ex-femme du controversé prince Andrew a pris plaisir à poser devant les photographes.