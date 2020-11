Hugh Jackman : D'où vient la folle rumeur qui lui colle à la peau depuis 17 ans ?

Au printemps dernier, Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness ont commémoré leurs noces de satin, correspondant à 24 ans de mariage. Une rumeur sur sa présumée homosexualité lui colle à la peau depuis presque aussi longtemps. Le super-héros Wolverine avait réagi, tout comme son épouse...

"Il y a des mecs que ça agace, d'autres qui disent 'Ne dites pas que je suis gay', mais moi, ça me va", avait expliqué Hugh Jackman sur une radio américaine en 2018. L'acteur de 50 ans fait l'objet d'une insistante rumeur sur sa sexualité. Des milliers de fans sont convaincus qu'il est gay. Leurs soupçons sont apparus en 2003, dans la comédie musicale The Boy From Oz en représentation à Broadway ; Hugh Jackman y tenait le rôle principal, un rôle qui nécessitait qu'il embrasse un partenaire masculin sur la bouche.

"C'était juste un petit smack... J'ai commencé à exploser de rire, alors j'ai continué de l'embrasser, parce que je me suis dit : 'Je vais rigoler. Je vais rester comme ça jusqu'à ce que ça passe.' C'est jamais passé et le public pouvait voir mon corps trembler, et les rumeurs sont parties de là", avait ajouté Hugh Jackman.

Il était déjà revenu sur cette rumeur en 2013, dans une interview confession accordée à la version australienne de l'émission 60 Minutes. "Si je l'étais, je l'assumerais. Selon moi, ce n'est pas ce qui définit une personne de toutes façons. Cela m'énerve à cause de ma femme. Je l'entends répéter 'c'est complètement fou' !", avait confié le héros du film Logan (sorti en 2017). Son épouse Deborra-Lee Furness avait alors renchérit : "S'il était gay, il dirait qu'il l'est. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge."

Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness sont parents de deux enfants adoptés, un garçon et une fille prénommés Oscar et Ava.