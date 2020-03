Hugh Jackman et sa relation avec Deborra-Lee Furness : "Les humains changent..."

Le quart de siècle qu'ils ont passé ensemble n'a jamais altéré leur amour. Au contraire, Hugh Jackman parle encore et toujours de son épouse, Deborra-Lee Furness, en des termes d'une mignonnerie absolue. Le secret d'une telle idylle ? Ne rien considérer comme acquis, sans doute. "On est toujours en train d'apprendre, explique le comédien au magazine People. Les êtres humains changent, donc il faut savoir s'adapter, même si ça fait vingt-cinq ans qu'on est ensemble. Il faut toujours repartir à zéro, en quelque sorte."

Voilà qui ne semble pas si compliqué pour lui, qui regarde sa moitié avec des étoiles dans les yeux. Dès qu'il évoque Deborra-Lee Furness, c'est pour en dire le plus grand bien. "Je suis toujours grisé par son humour et par le fait qu'elle soit si extraordinaire et si intelligente, précise Hugh Jackman. Plus le temps passe et plus elle est géniale." Le couple s'est marié en 1996, il a adopté deux enfants : Oscar Maximilien et Ava-Eliott.

Les coulisses de leur rencontre

C'est grâce au travail que leurs chemins se sont croisés. Diplômé depuis environ treize secondes, Hugh Jackman a rejoint le cast de la série australienne Correlli. Or, sa future épouse était déjà la vedette du show. "C'était vraiment effrayant pour moi, se souvient-il. Deb était une grande star. On est venu me chercher en voiture, elle était assise à l'avant. Je n'oublierai jamais ce moment. Elle a détaché sa ceinture de sécurité, s'est retournée, a enlevé ses lunettes de soleil et a dit 'Bonjour, je suis Deborra-Lee Furness, enchantée'. Je me souviens m'être dit 'J'aime bien cette fille'". Pour la conquérir, il a fallu vaincre sa timidité. Hugh Jackman a invité une vingtaine de personnes à dîner et a demandé de l'aide à l'actrice, en fin de soirée, pour préparer le dessert... C'est le moment qu'il a choisi pour lui déclarer sa flamme discrètement. La suite, on la connaît.