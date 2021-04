Anthony Hopkins sacré aux Oscars : sa drôle de danse de la joie avec Salma Hayek

C'est un nouveau triomphe pour l'acteur qui avait reçu son premier trophée de meilleur acteur en 1991 pour sa prestation marquante d'Hannibal Lecter dans le terrifiant Le silence des agneaux. Bien qu'il dormait à poings fermés bien loin de Los Angeles, où s'est déroulée la cérémonie le 25 avril 2021, Anthony Hopkins est devenu l'acteur le plus âgé à recevoir un Oscar. Dans le film qui lui a offert sa seconde statuette, The Father, réalisé par le Français Florian Zeller, l'acteur joue une vieil homme dont la santé se dégrade et ce n'est pas du tout ce qu'il nous a montré dans une vidéo mise en ligne mercredi !

Sur son compte Instagram, la bomba latina Salma Hayek a publié une vidéo amusante dans laquelle l'acteur improvise une petite danse de la victoire, tout en légèreté, avant que la compagne du milliardaire François-Henri Pinault ne le rejoigne pour un instant câlin. En commentaire de la vidéo, la Mexicaine de 54 ans ajoute : "Je célèbre avec le roi, Anthony Hopkins, son deuxième Oscar pour son incroyable performance dans The Father".

La vidéo a rapidement fait le buzz et les célébrités comme Antonio Banderas ou Zoe Saldana n'ont pas hésité à féliciter ce duo d'un jour. Anthony Hopkins lui-même a répondu : "Merci ma reine pour l'amour et les rires. Une belle et mémorable journée", avant de partager ce moment dans sa story Instagram en compagnie de la "reine de la danse".