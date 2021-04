Florian Zeller célèbre son Oscar avec son épouse Marine Delterme

C'est un instant très rare dans la vie d'un artiste et d'autant plus lorsqu'on est français ! Depuis le succès éclatant du film The Artist et la performance saluée de Jean Dujardin en 2012, la France attendait un vainqueur dans une catégorie importante de la cérémonie. C'est finalement chose faite avec le sacre de Florian Zeller dans la catégorie "Meilleur scénario adapté" lors de cette 93e cérémonie des Oscar pour son film The Father.

Florian Zeller réussit donc un coup de maître pour son premier film au cinéma, après avoir connu une brillante carrière au théâtre. Plutôt discret sur sa vie privée, ce parisien de 41 ans est en couple avec l'actrice Marine Delterme. Mariés depuis juin 2010, les deux artistes ont un enfant, le petit Roman, né en décembre 2008. Celle qui a tenu le rôle principal de la série Alice Nevers, le juge est une femme pendant près de 19 ans a profité de ce moment unique pour féliciter son époux sur les réseaux sociaux.

Une soirée éprouvante

Au travers d'une belle photo d'elle et son époux prise hier soir pendant la cérémonie, que le couple a choisi de vivre à distance, en restant à Paris, l'actrice de 51 ans a célébré avec ses 77 800 abonnés sur Instagram sa joie, à la fin d'une soirée éprouvante. "Il est 6 h du matin fatiguée mais heureuse pour The Father et le 2 eme oscar de la soirée pour Anthony Hopkins", ajoute-t-elle en commentaire, soulignant également la seconde récompense d'importance pour le film de son mari avec la victoire du célèbre interprète d'Hannibal Lecter dans la catégorie "Meilleur acteur" de ces Oscar 2021.