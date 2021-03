Marine Delterme fière de son mari : beau message à Florian Zeller, nommé aux Oscars

Depuis Los Angeles, l'Académie des Oscars annonçait sa liste des nommés à la 93e cérémonie prévue pour avril prochain. Et, cocorico, la France a son champion : Florian Zeller. Le dramaturge de 41 ans, passé derrière la caméra pour The Father, a récolté pas moins de six nominations. De quoi rendre fière sa femme.

Sur son compte Instagram, Marine Delterme a réagi à cette heureuse nouvelle. En story, elle a partagé une affiche promo du film de son époux avec une remarque personnelle, "toujours suivre ses rêves !". Elle a poursuivi sur son profil en postant une photo en noir et blanc de son mari. "La classe ! 6 nominations aux Oscars !!!! Bravo à toi #thefather #florianzellerofficiel #hollywood #oscars #movies #sonypictures #sonyclassics #anthonyhopkins #embankmentfilms #orangestudiofr #liongateuk #acontrafilms #ugcdistribution", a écrit la star de la série Alice Nevers.

A l'instar de sa consoeur Leila Bekhti soutenant son mari Tahar Rahim - malheureusement boudé par les Oscars - Marine Delterme avait déjà eu l'occasion de féliciter sa moitié pour ses prestigieuses nominations aux Goya, aux Golden Globes, aux Bifa ou encore à la Directors Guild of America... Le couple, marié depuis 2010, est d'ordinaire assez discret, ne livrant des confidences qu'avec parcimonie. Une discrétion qui s'applique aussi quand il est question de leur fils Roman, né en 2008, dont on ne sait pas grand chose.