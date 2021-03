Oscars 2021, tous les nommés : le Français Florian Zeller cartonne, Tahar Rahim boudé

Quelques jours après la chaotique cérémonie des César, qui a vu triompher Adieu les cons, c'est au tour du cinéma américain de se préparer à récompenser les siens. La liste complète des nommés à la 93e édition des Oscars, prévue le 25 avril 2021 depuis Los Angeles, vient de tomber.

Cocorico, un Français est en compétition et il s'agit de Florian Zeller. L'écrivain et réalisateur est en lice grâce à The Father, une adaptation ciné de sa propre pièce intitulée Le Père qui lui avait d'ailleurs valu un Molière en 2014. Pour son premier long-métrage derrière la caméra, il s'est offert un casting de rêve avec Anthony Hopkins et Olivia Colman ! Son film a ainsi récolté pas moins de six nominations. Mais c'est Mank, réalisé par David Fincher qui mène la course avec dix nominations. Citons également la nomination de Chadwick Boseman en compétition pour l'Oscar du meilleur acteur grâce à son rôle dans Le Blues de Ma Rainey. Le comédien est malheureusement décédé en août dernier, emporté par un cancer à seulement 43 ans.

Souvent critiquée pour son manque de représentativité, l'Académie des Oscars a sélectionné cette année deux femmes sur cinq dans la catégorie du meilleur réalisateur : Chloe Zhao et Emerald Fennell. Il s'agit d'une première.

En revanche, alors que tous les espoirs étaient permis, Tahar Rahim a été boudé par les Oscars. L'acteur avait auparavant récolté des nominations aux non moins prestigieuses cérémonies des Golden Globes et des Bafta pour Désigné Coupable. Ce qui avait suscité l'admiration de sa femme Leila Bekhti.

Voici la liste complète des nominations :

Meilleur film

The Father

Judas And The Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound Of Metal

The Trial Of The Chicago 7

Meilleur acteur

Riz Ahmed

Chadwick Boseman

Antony Hopkins

Gary Oldman

Steven Yeun

Meilleure actrice

Viola Davis

Andra Day

Vanessa Kirby

Frances McDormand

Carey Mulligan

Meilleur acteur dans un rôle secondaire

Sacha Baron Cohen

Daniel Kaluuya

Leslie Odom Jr

Paul Raci

Lakeith Stanfeld

Meilleure actrice dans un rôle secondaire

Maria Bakalova

Glenn Close

Olivia Colman

Amanda Seyfried

Yuh-Jung Youn

Meilleur réalisateur

Thomas Vinterberg

David Fincher

Lee Isaac Chung

Chloe Zhao

Emerald Fennell

Meilleur scénario adapté

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night In Miami

The White Tiger

Meilleur scénario original

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Meilleurs costumes

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Meilleure musique de film

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Meilleure chanson originale

Fight For Me, Judas

Hear My Voice, Chicago 7

Husavik, European Song Contest

Io Si, The Life Ahead

Speak Now, One Night In Miami

Meilleur documentaire

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Meilleur court métrage documentaire

Colette

A Concerto Is A Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song For Natasha

Meilleur film d'animation

Onward

Over The Moon

A Shaun the Sheep Movie

Soul

Wolfwalkers

Meilleur court métrage d'animation

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Meilleur court métrage live action

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Meilleur film étranger

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vida, Aida?

Meilleure photographie

Judas and The Black Messiah

Mank

News Of the World

Nomadland

The Trial Of the Chicago 7

Meilleur montage

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound Of Metal

The Trial Of The Chicago 7

Meilleurs décors

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

News Of The World

Tenet

Meilleurs maquillages et coiffures

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Pinocchio

Meilleur son

Greyhoud

Mank

News Of The World

Soul

Sound Of Metal

Meilleurs effets spéciaux

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet