César 2021 : Corinne Masiero, ensanglantée et toute nue, discours coup de gueule

Réputée pour son franc parler, Corinne Masiero a sauté sur l'occasion d'avoir une belle vitrine médiatique pour faire le show. Ce 12 mars, depuis la scène de l'Olympia, alors qu'elle remettait le prix des meilleurs costumes aux César, elle a choisi de se mettre dans le plus simple appareil.

Apparue sur scène, au côté de la maitresse de cérémonie Marina Foïs, dans un costume de Peau d'âne en hommage au film culte, on pouvait la voir couverte de sang. "C'est pas le mien, je suis ménopausée", a-t-elle précisé. "C'est trop trash ?", a-t-elle demandé, précisant qu'elle avait demandé la robe couleur soleil portée par Catherine Deneuve dans le film mais qu'on lui avait dit que c'était trop "cher"...

"J'ai un autre costume si celui-là te plait pas, c'est Carrie au bal du diable", a enchainé la star de la série Capitaine Marleau aussi vue au cinéma dans Effacer l'historique, enlevant sa peau de bête, pour apparaitre en robe rouge. "C'est trop trash aussi ? J'ai le dernier, après y en a plus. Le dernier c'est 'qui veut la peau de Roger Intermittent'. Parce que maintenant on est comme ça, tout nu", a-t-elle ajouté pour finalement retirer sa robe et se mettre nue le corps recouvert du message : "No culture, no futur." Un tacle au gouvernement et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour la gestion de la crise sanitaire qui a durement impacté le monde culturel. "Rends nous l'art, Jean", pouvait-on lire dans le dos de l'actrice pour le Premier ministre Jean Castex.