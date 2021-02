Leïla Bekhti fière de son mari Tahar Rahim : explosion de joie et déclaration d'amour

"Le premier jour, on m'a attaché des fausses menottes aux pieds et aux mains, mais j'ai demandé à en porter des vraies, raconte-t-il dans les colonnes du magazine Numéro. J'avais besoin de sentir les choses, ça m'a valu des blessures aux chevilles longtemps après le tournage. Il en était de même pour le reste : waterboarding, gavage forcé, etc., afin de me mettre dans les conditions réelles de cette détention. Je n'ose même pas imaginer ce que Mohamedou a ressenti pendant ces quatorze années..." Tahar Rahim a obtenu le César du meilleur acteur en 2010 pour son rôle dans le film Un prophète, de Jacques Audiard. La prochaine récompense ? Rendez-vous le dimanche 28 février pour en savoir plus...