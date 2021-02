Diaporama Leïla Bekhti fière de son mari Tahar Rahim : explosion de joie et déclaration d'amour

Leïla Bekhti : sa tendre déclaration d'amour et de fierté à son mari Tahar Rahim

Leïla Bekhti au photocall du film "La Fameuse Invasion des ours en Sicile" lors du 72e Festival International du Film de Cannes. © Jacovides-Moreau/Bestimage

Léa Seydoux, Tahar Rahim et Leïla Bekhti - Soirée du film "Grand Central" sur la plage Magnum lors du 66e festival de Cannes. Le 18 mai 2013.

Leïla Bekhti et Tahar Rahim au Festival Lumière. Lyon. Le 19 octobre 2013.

Leïla Bekhti et Arthur Dupont au photocall du film "La Fameuse Invasion des ours en Sicile" lors du 72e Festival International du Film de Cannes. Le 21 mai 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage

Exclusif - Leïla Bekhti, Patrick Timsit et Géraldine Nakache - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche prochain" au studio Gabriel à Paris. Le 11 septembre 2019. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

12 / 15

Arthur Dupont, Leïla Bekhti, Lorenzo Mattotti - Montée des marches du film "Once upon a time... in Hollywood" lors du 72e Festival International du Film de Cannes. Le 21 mai 2019. © Jacovides-Moreau / Bestimage