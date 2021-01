Chadwick Boseman : Sa veuve, en larmes, s'exprime pour la première fois

La mort de Chadwick Boseman, survenue le 28 août 2020, suscite toujours une vive émotion. Il a reçu un nouvel hommage cette semaine, lors des Gotham Awards. La veuve de l'acteur a accepté un prix en son nom et tenté, sans succès, de retenir ses larmes.

La 30e édition des Gotham Awards s'est tenue ce lundi 11 janvier 2021. Pandémie de Covid-19 et interdiction de rassemblement obligent, la cérémonie a eu lieu virtuellement. Au total, 16 awards ont été décernés. Chadwick Boseman en a reçu un, un hommage posthume accepté par sa veuve, Taylor Simone Ledward.

"Il est la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée, a expliqué une Taylor Simone Ledward émue dans son discours de remerciements. La vérité est quelque chose que l'on peut facilement chercher à éviter. Mais il est impossible de vivre si on ne vit pas dans le vrai. Alors c'est comme ça qu'il vivait sa vie, jour après jour. Imparfait mais déterminé. Il a eu la chance de vivre plusieurs vies en une seule... Il maîtrisait le pouvoir de lâcher prise et de laisser Dieu opérer. Il a réalisé que ceux qui reconnaissaient que leur force ne venait pas d'eux-même déconnaient rarement. C'est ce qu'il faisait quand il jouait. Il traçait pour nous un chemin menant au vrai épanouissement. Ne laissons pas sa conviction devenir vaine. Que nos esprits soient un sol fertile sur lequel la sagesse de Dieu puisse se poser."

Simone Ledward a fini son speech en s'adressant directement à son défunt mari : "Chad, merci. Je t'aime. Je suis très fière de toi. Continue de faire briller ta lumière sur nous. Merci."