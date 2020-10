Chadwick Boseman : Son grand frère Kevin aussi touché par le cancer

La mort de Chadwick Boseman, survenue le 28 août 2020, suscite toujours une vive émotion. Le super-héros de Black Panther a succombé à un cancer du colon, qu'il était persuadé de pouvoir vaincre. La maladie a également touché son grand frère Kevin, qui est en rémission.

Cet aveu, Kevin Boseman l'a fait le 14 octobre dernier sur Instagram. Le danseur et chorégraphe de 48 ans avait commémoré le 2e anniversaire de sa rémission du cancer sur le réseau social, où il compte plus de 7000 abonnés. "Aujourd'hui, c'est le deuxième anniversaire ma rémission. Le 14 octobre 2020", avait écrit Kevin. "On m'a diagnostiqué un cancer en 2018 et j'ai subi quatre passages en chimiothérapie. Je suis en rémission !!!!! Vous lisez bien. Je suis en rémission", avait-il ajouté.