Chadwick Boseman (Black Panther) : Ce projet fou qu'il espérait pouvoir réaliser

La vie l'a fauché si jeune. Mort à 43 d'un cancer du colon diagnostiqué en 2016, le comédien Chadwick Boseman avait des projets plein la tête. Lui que l'on connait si bien pour avoir incarné l'icône des studios Marvel Black Panther avait bien l'intention de peaufiner sa filmographie. Parmi tous ces films qu'ils auraient aimé tourné, l'un devait se faire, depuis des années, avec Samuel L. Jackson. C'est ce qu'a affirmé ce dernier en prenant part à l'émission The Tamron Hall Show. "C'est très soudain pour nous tous, a-t-il regretté. J'essayais de me souvenir de la dernière fois où l'on s'était croisé. J'en parlais à ma fille Zoe, c'était à la première du film Captain Marvel. On a marché un peu ensemble et on a parlé d'un projet dans lequel j'espérais qu'il jouerait. Il m'avait alors dit : 'Je suis désolé, je ne serai pas là. Mais j'espère vraiment qu'on pourra travailler ensemble'."

Avait-il prédit sa funeste destinée ? Chadwick Boseman est décédé le 28 août 2020, chez lui, entouré de sa femme Taylor Simone Ledward et de sa famille. Depuis 4 ans, il se battait contre la maladie, continuant à affronter les défis de la planète Hollywood sans jamais se plaindre du moindre soucis. Dans l'ombre, à l'abri des regards, il avait subit "d'innombrables opérations et chimiothérapie" en espérant gagner la bataille. C'est pourquoi il pensait pouvoir concrétiser ce rêve, celui de s'associer à Samuel L. Jackson. "Ça faisait un moment qu'on avait prévu de le faire, poursuit-il. Ça m'a arraché les tripes, vous savez, de perdre quelqu'un d'aussi important pour notre culture. On espère tous que les gens se souviendront de ce qu'on a accompli de notre vivant après notre mort. Il a laissé une telle empreinte dans notre société. Il a offert à nos enfants un héros, une source d'inspiration. Tout ça est dévastateur."

Chadwick Boseman aurait pu passer à côté de "Black Panther"

On se souvient de lui comme étant le roi T'Challa, mais Chadwick Boseman avait débuté sa carrière bien avant d'incarner le super-héros. Au début des années 2000, il était devenu l'une des valeurs montantes de la télévision américaine en intégrant le cast de séries policières, comme New York 911 ou Les Experts: Manhattan. D'ailleurs, Black Panther aurait pu se faire sans lui. À l'origine, le comédien avait passé une audition, non pas pour ce film, mais pour incarner l'un des héros de la saga Les gardiens de la galaxie : Dax, rôle finalement occupé par Dave Bautista. "Parfois, c'est comme ça que ça marche en tant qu'acteur, expliquait-il. Vous allez à une audition en sachant que vous n'allez pas avoir le rôle, mais vous savez que vous pouvez rencontrer des gens qui pourraient vous placer dans un autre film et se dire : 'Il n'est pas comme ça, mais nous allons le mettre dans cet autre truc'." Pari remporté haut la main...