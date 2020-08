Chadwick Boseman marié en secret : avant sa mort, il a épousé sa compagne

Avant ce rôle, Chadwick Boseman avait incarné la légende du baseball Jackie Robinson dans 42 de Brian Helgeland en 2013, le plus gros succès de l'histoire d'Hollywood pour un film de baseball. Il avait été loué aussi pour son interprétation du chanteur James Brown dans Get on Up de Tate Taylor en 2014. Plus récemment, il était apparu dans Da 5 Bloods de Spike Lee. Il devait en outre reprendre le rôle de T'Challa dans un deuxième opus de Black Panther prévu pour 2022. La nouvelle de sa mort a suscité des réactions émues au-delà d'Hollywood.