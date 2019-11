Leïla Bekhti et Tahar Rahim : Pourquoi ne se montrent-ils jamais ensemble ?

En mai 2018, Leïla Bekhti avait monté les marches du Festival de Cannes avec toute l'équipe du Grand Bain : Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, Marina Foïs, Mathieu Amalric, Felix Moati, Alban Ivanov. Son mari Tahar Rahim était là mais avait volontairement gardé ses distances. Rien de bien étonnant.

"On est globalement invités aux mêmes endroits, on a juste naturellement évité de se montrer ensemble : les avant-premières, je n'aime pas ça et, à Cannes, si je monte les marches alors qu'il a un film, je décide de les monter seule, sans lui qui reste avec son équipe. C'est un fonctionnement assez simple, finalement", explique Leïla Bekhti dans le numéro de décembre 2019-janvier 2020 de Vanity Fair, dont l'actrice de 35 ans fait la couverture avec son mari. Une grande première. En dix ans de relation, Leïla Bekhti et Tahar Rahim n'avaient jamais posé ensemble. Mais le couple a fait une exception pour le magazine et le photographe Ezra Petronio qui les a shootés en juillet dernier. "J'ai adoré faire ça et Tahar aussi. Être nous-mêmes a un peu désamorcé le côté 'première séance ensemble, enfin !' On a juste laissé un appareil entrer dans notre danse. Mais pour que l'on s'autorise à cela, il fallait un beau projet", commente d'ailleurs la comédienne.

Le journaliste Philippe Azoury a recueilli les confidences de Leïla Bekhti à Paris à la mi-octobre tandis qu'il s'était rendu quelques jours plus tôt à Bangkok, en Thaïlande, pour rencontrer Tahar Rahim. Le comédien de 38 s'y trouvait pour le tournage du Serpent, une série par la BBC et Netflix dirigée par Tom Shankland. Celui qui a été révélé avec Un prophète de Jacques Audiard en 2009 évoque également cette distance volontaire avec son épouse dans la sphère publique : "Ce n'est absolument pas de la paranoïa mais de la pudeur."

"Il n'y a jamais eu de règles. Ne pas se montrer ensemble, ça n'a pas été un sujet", explique également Leïla Bekhti. L'actrice enceinte de son deuxième enfant, et maman du petit Souleymane né en juillet 2017 (également fruit de son amour pour Tahar) complète son argumentaire : "Se montrer, poser ensemble, jouer notre couple sur des photos, ça ne va pas avec ce qu'on est. Nos carrières fonctionnent, elles n'ont pas besoin de cette part intime de nous-mêmes pour exister pleinement." Les amoureux ultra-discrets ne trouvent aucun intérêt à dévoiler leur vie privée. "On donne beaucoup aux médias, mais on garde notre couple pour nous", appuie Leïla Bekhti.

La seule et unique fois où les deux acteurs ont monté les marches du Festival de Cannes ensemble remonte à 2009 pour la projection d'Un prophète dans lequel Leïla Bekhti et Tahar Rahim jouent sans jamais se donner la réplique. Ceux qui sont attendus en 2020 dans la série The Eddy, produite par Netflix, n'étaient alors pas encore ensemble puisque leur histoire d'amour a commencé un peu plus tard, lors du tournage de Tout ce qui brille.

L'intégralité de l'article consacré à Leïla Bekhti et Tahar Rahim est à découvrir le numéro de décembre 2019-janvier 2020 de Vanity Fair en kiosques le 21 novembre 2019.