Leïla Bekhti, enceinte : En couple en couv' avec Tahar Rahim, une première

Leila Bekhti et Tahar Rahim Lyon le 19 Octobre 2013 Dans le cadre du Festival Lumiere, plusieurs grands realisateurs dont Quentin Tarantino, Michael Cimino ou encore Jerry Schatzberg ont refait, a leur maniere, "la sortie des usines Lumiere", premier film de l'histoire, a l'endroit meme ou il fut realise en 1895. Une pleiade de comediens francais s'est prete au jeu. Parmi eux Harvey Keitel en famille et Tim Roth Lyon, 19th Filming of the silent documentary 'La Sortie des Usines Lumiere" (Workers leaving the Lumiere Factory) in Lyon, France October 19, 2013. US director Quentin Tarantino and many other producers and actors participated in the re-production of the French short black-and-white silent documentary film directed and produced in 1895 by late French filmmaker Louis Lumiere.19/10/2013 - Lyon