Leïla Bekhti et Géraldine Nakache : comment elles élèvent leurs enfants ensemble

Voilà des années que tout brille entre elles ! Fortes de leurs treize ans d'amitié, Leïla Bekhti et Géraldine Nakache ne se lassent pas de travailler ensemble. Prochainement, le public français retrouvera les deux complices en salles dans J'irai où tu iras – le mercredi 2 octobre 2019 : un film où elles ne joueront plus de grandes amies... mais carrément des soeurs. Entre la fiction et le réel, la frontière s'amenuise donc peu à peu puisque les actrices nouent quotidiennement des liens plus forts que ceux du sang. "Mon fils est comme son neveu, sa fille, comme ma nièce, explique Géraldine Nakache au magazine Gala. J'aime beaucoup la façon dont elle l'élève. Et puis on s'amuse de nous-mêmes quand, par exemple, on sermonne nos enfants parce qu'ils ne sont pas partageurs."

S'il y a bien un point sur lequel elles s'accordent plus qu'un autre, c'est la discrétion minutieuse avec laquelle elles élèvent leur enfant. Géraldine Nakache, 39 ans, a carrément réussi à garder secret le prénom de sa fille. "C'est mon côté un peu sauvage, précise la comédienne. J'ai peur, je suis une anxieuse. C'est plus fort que moi, je veux la protéger." Une règle qu'aurait bien suivie Leïla Bekhti (35 ans), qui a accouché un an plus tard – le 25 juillet 2017 – d'un petit Souleymane : "Le nom de mon fils est sorti dans la presse sans que je sache comment. Je ne l'aurais jamais donné !" précise-t-elle.

C'est un immense cadeau

Touchée par la thématique du temps qui passe, Géraldine Nakache a voulu réaliser ce long métrage où une famille brisée se reconstruit tant bien que mal. "Ça m'obsède, raconte-t-elle. Je suis effrayée de voir partir ceux que j'aime. Je trouvais le sujet de l'héritage un peu abstrait, mais c'est un immense cadeau." En attendant, elle signe sa troisième collaboration avec Leïla Bekhti et n'envisage certainement pas la suite sans elle. Et dire que leur rencontre s'est faite au hasard d'un studio de télé de la Plaine-Saint-Denis... Drôle de vie !

