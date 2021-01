Marine Delterme : Alice Nevers, qui s'arrête, lui a fermé certaines portes

Les nombreux fans deMarine Delterme et d'Alice Nevers auraient aimé que nos confrères d'Allociné se soient trompés après avoir annoncé l'arrêt de la série le 11 janvier dernier. Mais ils avaient raison. Marine Delterme vient elle-même de confirmer la fin de cette belle aventure, composée de 18 saisons et plus de 110 épisodes, au Parisien.

"Avec TF1, nous avons senti sur les derniers tournages, que nous avons dû reporter après le premier confinement, que le monde avait changé et que nous étions arrivés à la fin d'un cycle. Les événements ont été si forts que nous avons dû nous poser la question : qu'est-ce que l'on va faire après ? Ces six mois d'arrêt forcé, m'ont permis moi aussi de me positionner sur mes envies. Qui je souhaite incarner? Il est temps pour moi de faire avancer d'autres projets qui font directement écho à cette nouvelle société", a confié l'actrice de 50 ans.

Mais contrairement à ce qu'avait avancé Allociné, Alice Nevers ne devrait pas s'en aller comme ça, mais avec un double épisode final, si tout va bien. "TF1 a été très clair, il n'y aura un final que si l'écriture est à la hauteur, en offrant des épisodes forts et événementiels aux spectateurs. La balle est dans le camp d'Ego production, qui va commencer à travailler dès maintenant", a fait savoir Marine Delterme.

Si l'actrice mariée à l'écrivain et réalisateur Florian Zeller a déjà plein d'autres projets - notamment le téléfilm Loin de chez moi avec Marc Lavoine pour TF1 ou encore Manipulation pour France 2 - le cinéma ne lui a jamais vraiment ouvert ses portes. "Depuis Alice Nevers, je n'ai fait que deux longs-métrages. A l'époque, c'était l'un ou l'autre. Le système était complètement cloisonné, a témoigné Marine Delterme. Heureusement, tout cela a changé. Les acteurs de cinéma viennent à la télé et vice-versa. Mais je n'ai aucun regret car la force de la télévision, c'est la rapidité de tournage et de montage qui permet de coller à l'actualité."



Tant que Marine Delterme reste dans nos petits écrans, c'est bien cela le plus important.