Marine Delterme émue par la surprise de Carla Bruni, un joli duo pour les deux amies de longue date

Avant de réserver sa case au retour de Koh-Lanta, TF1 misait sur le programme Duos Mystères avec Alessandra Sublet aux commandes. Le principe était simple : des personnalités acceptaient de chanter avec quelqu'un qu'elles aiment sans savoir qui à l'avance, l'identité de leur partenaire étant révélée au cours de la prestation. Marine Delterme avait accepté de jouer le jeu.

Sur le plateau de l'émission, l'actrice âgée de 50 ans, est donc apparue micro en main face à un mur muni d'un miroir devant lequel elle devait commencer son interprétation. La star de la série Alice Nevers a alors chanté le tube La déclaration d'amour de la regrettée France Gall. Dans son oreillette, elle entendait une voix trafiquée pour ne pas deviner tout de suite avec qui elle chantait. Au bout de quelques secondes, le mur s'est ainsi levé pour faire apparaitre... Carla Bruni. De quoi rassurer et faire plaisir à Marine Delterme laquelle avait déclaré en amont ne "pas être folle des surprises".

La chanteuse et ancienne première dame était elle aussi surprise en découvrant son amie lâchant un "waouh" une main sur la bouche. "Ça va ma petite chérie ?", lui a demandé, hilare, Marine Delterme. Les deux femmes ont terminé leur très joli duo - c'était la première fois qu'elles chantaient ensemble en public - avant de faire quelques confidences à l'animatrice. "Je suis trop contente, c'était un grand bonheur !", a confié la comédienne.

Carla Bruni et Marine Delterme sont aussi revenues sur leur longue amitié de trente ans. "On a été colocs à New York ! [pendant leurs années de mannequinat, NDLR] (...) On a chanté ensemble toute notre vie. On a toujours chanté, on s'est toujours vues puis Carla prenait la guitare", ont-elles confié conjointement.

Lors de la 2e partie de soirée, Carla Bruni est revenue chanter son dernier titre, Un grand amour.