Duos Mystères : Premiers invités et premières images de l'émission animée par Alessandra Sublet

Alessandra Sublet ne chôme pas. En plus d'être aux commandes de C'est Canteloup (depuis 2018), la présentatrice de 44 ans se voit proposer des primes d'exception. En plus de Stars à nu ou Le Grand Concours des animateurs, elle sera prochainement à la tête d'une émission inédite, sur TF1. Un véritable cache-cache musical qui sera rempli de surprises pour les participants mais aussi, pour le public.

La production DMLS TV a mis les petits plats dans les grands pour offrir aux téléspectateurs une émission originale et grandiose. Le 26 février 2021, en prime time, les téléspectateurs découvriront Duos Mystères. Pour la première fois, des personnalités ont accepté de monter sur scène, à la Seine Musicale à Paris, pour partager un duo. Mais au départ, elles ne savent pas qui sera la personne qui donnera de la voix avec elles. Ainsi, chacun a répété de son côté et vient sur le plateau sans se croiser. Chaque duo prend place de part et d'autre d'un mu écran. Pour entretenir le mystère, un gros " tube " trône sur la scène, entrecoupé d'un énorme miroir. Et de chaque côté, une personnalité. Chanteurs... ou pas, et commence à chanter. Puis, au cours de la prestation, elles vont enfin se découvrir, ce qui promet des moments forts en émotions. Car oui, les binômes n'ont pas été formés au hasard. Chacun a une histoire forte qui sera racontée.

Les téléspectateurs assisteront aux premières loges à ce duo unique et surtout, ils pourront aussi jouer. Pour la plupart des duos, une seule des deux célébrités sera révélée. Ils devront donc tenter de reconnaître la voix de l'artiste mystère !

Parmi les participants, le public aura le plaisir de retrouver les chanteurs Daniel Lévi, Jane Birkin, Lio, Grand Corps Malade, Pomme, Camélia Jordana et Loretta (de son vrai nom Laure Milan). Les humoristes Inès Reg et Jarry, ou encore l'actrice Marine Delterme ont également accepté la belle invitation d'Alessandra Sublet.

Rendez-vous le 26 février à partir de 21h05, sur TF1, pour découvrir Duos Mystères.