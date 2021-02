Jean-Pierre Pernaut effrayé que Nathalie Marquay se dénude sur TF1 : "Tu vas pas faire ça !"

Après les hommes la semaine dernière, c'était au tour des huit personnalités féminines de se dévêtir pour la bonne cause, dans Stars à nu. Vendredi 12 février 2021, les téléspectateurs ont eu le bonheur de découvrir Maëva Coucke, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Linda Hardy, Nathalie Marquay et Inès Vandamme. Entre rires, préparation physique et larmes, elles ont toutes vécu une aventure hors du commun afin de sensibiliser le public au dépistage précoce du cancer du sein ou des autres cancers féminins. S'il était admiratif de sa femme, Jean-Pierre Pernaut n'a pas caché son appréhension.

Trois semaines : c'est le temps que les huit femmes ont eu pour se préparer avant le grand show qui se déroulait au Lido. La pression était donc immense pour les candidates. Mais elles avaient toutes à coeur de mettre en avant l'importance de se faire dépister et ont donc accepté, sans hésiter, de se lancer dans cette belle expérience. Nathalie Marquay (53 ans) faisait partie du casting et c'était une cause qui la touchait particulièrement. Il faut dire qu'à l'âge de 30 ans, Miss France 1987 a été frappée par une leucémie. "On ne me donnait même pas un mois. Je devais y passer normalement. Je suis restée un an à l'hôpital, j'ai eu des chimiothérapies", a-t-elle confié.

Alessandra Sublet n'a pas caché son admiration pour Nathalie Marquay mais aussi pour son mari Jean-Pierre Pernaut. Lors de la saison 1, l'ancien présentateur du JT de TF1 était venu parler sans tabou du cancer de la prostate qu'il a combattu. Un témoignage poignant qui avait ému les candidats ainsi que les téléspectateurs. Il connaît ainsi l'importance d'être suivi médicalement. Malgré tout, il était quelque peu effrayé que son épouse participe à Stars à nu. "Il m'a dit : 'Mais non Nathalie tu ne vas pas faire ça quand même.' Il m'a dit : 'Tu peux être intervenante comme moi.'", a révélé la maman de Lou (18 ans) et Tom (17 ans).

Pourtant, Nathalie Marquay était bel et bien là. Et elle a pu compter sur le soutien sans faille de son mari. "Il m'a demandé deux fois : 'Mais on va te voir toute nue ?'(rires). C'est normal c'est mon mari. Il m'a soutenue et est venu me voir au Lido, au premier rang", a confié l'ancienne reine de beauté à nos confrères de TV Mag. Elle est également revenue sur sa leucémie foudroyante : "Certains médecins m'avaient condamnée, donc je sais ce que c'est que d'être presque sans vie sur un lit d'hôpital pendant un an. Je veux donner de la force aux femmes qui subissent un cancer, je veux leur dire : 'N'ayez pas peur, il faut se battre, on s'en sort.' Je veux aussi donner de la force aux femmes pour qu'elles aillent faire les mammographies et les frottis, c'est important."

Nul doute qu'elle réussira sa mission.