Christophe Beaugrand ému : il évoque la mort de son papa et ses regrets

L'émotion est une fois de plus au rendez-vous dans ce nouveau numéro de Stars à nu. Après Laurent Maistret qui a évoqué sa défunte maman Aïcha, c'était au tour du présentateur Christophe Beaugrand de livrer un témoignage bouleversant à Alessandra Sublet et Chris Marques.

Pour cette deuxième saison, Gil Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Jeanfi Janssens, Camille Lacourt et Laurent Maistret ont accepté de se mettre à nu lors d'un show au Lido pour mettre en avant le dépistage précoce du cancer du côlon, qui touche plus de 40 000 personnes par an en France. Avant de débuter les entraînements, les personnalités ont expliqué pour quelle raison elles avaient accepté de participer à cette expérience hors du commun. L'occasion pour le présentateur du groupe TF1 de 44 ans d'évoquer son défunt papa.

Alessandra Sublet était étonnée de voir son amie Christophe Beaugrand dans cette aventure, car elle le sait "très pudique". Mais l'époux de Ghislain ne se voyait pas refuser cette belle proposition car il a été très touché par la première saison et a vu que cela avait eu un impact. C'est aussi une manière pour lui de rendre hommage à son papa, mort il y a vingt ans des suites d'un cancer. "J'ai une motivation personnelle. J'ai perdu mon papa très jeune. (...) Il est mort d'un cancer. J'ai refusé cette maladie à l'époque, que je n'ai pas voulu voir, que j'ai eu peur d'affronter", a-t-il tout d'abord confié.

Les regrets de Christophe Beaugrand

Le papa de Valentin (1 an) a ensuite fait part de l'un de ses grands regrets. "Il y a plein de moments où je ne suis pas allée voir mon père à l'hôpital. Et j'ai beaucoup de regrets de moments que je n'ai peut-être pas pu partager avec mon père. Donc ça fait partie des messages que j'ai envie de faire passer", a-t-il confié très ému. Christophe Beaugrand se dit que son regretté papa le regarde peut-être de là-haut et il souhaite qu'il soit fier.

Interrogé par Nous deux (édition du 19 janvier), Christophe Beaugrand a fait de rares confidences sur ce douloureux sujet. "Mon père nous a quittés à 53 ans. J'en avais 24", a-t-il tout d'abord rappelé à nos confrères. Il garde en mémoire le souvenir d'un "homme honnête, travailleur et bienveillant". "C'était un vrai chef de famille, mais il ne s'épanchait pas beaucoup. J'aurais aimé lui dire certaines choses", a-t-il reconnu. Aujourd'hui, le présentateur est lui-même papa et ne souhaite pas avoir les mêmes regrets avec Valentin. "C'est pourquoi je lui parle beaucoup. Et pas seulement parce que je suis bavard !", a-t-il plaisanté.

En juin 2018 notamment, Christophe Beaugrand avait rendu hommage à son père sur Instagram.