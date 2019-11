Christophe Beaugrand papa avec Ghislain : ils révèlent la naissance de leur fils

Il en rêvait depuis déjà longtemps, c'est maintenant chose faite. Christophe Beaugrand, présentateur phare du paysage audiovisuel français, vient de devenir papa. Aux côtés de son mari Ghislain Gérin, ils viennent d'accueillir un petit bout de chou ! Le couple a partagé son bonheur avec l'hebdomadaire Gala dans le cadre d'un entretien assorti de photos exclusives à découvrir dans le numéro du jeudi 28 novembre 2019 et dont des extraits ont été diffusés en avant-première sur le site du magazine.

C'était jusque-là un secret bien gardé, car leur enfant est né par mère porteuse "le 9 novembre à 5h39 très précisément", aux Etats-Unis, ont révélé à nos confrères les heureux parents, comblés par la venue au monde de ce petit garçon de 52 cm pour 3,2 kg qui se prénomme Valentin. Christophe et Ghislain ont failli être pris de court par leur fils, né trois semaines avant terme, mais, quittant la France toutes affaires cessantes, ont réussi à arriver à temps à Las Vegas pour assister à l'accouchement, ce qui était "très important pour eux" mais aussi pour Whitney, la femme qui a porté cet enfant : "[Elle] nous disait que le plus beau moment pour elle serait de nous voir avec le bébé et devenir papa", ont confié avec émotion les deux pères à Gala. Trois jours plus tard, ils repartaient de la maternité avec Valentin, logeant provisoirement dans une maison en location près de la capitale du jeu, dans l'attente des papiers nécessaires au voyage retour vers la France avec l'enfant.

Mariés depuis le mois de juillet 2018, les deux hommes avaient déclaré vouloir devenir parents et s'étaient lancés dans l'aventure de la GPA (Gestation pour autrui) outre-Atlantique. En voyage en Californie durant le mois de juillet 2019, les amoureux en ont profité pour finaliser les démarches administratives et juridiques. Via une agence spécialisée, Christophe Beaugrand et son chéri ont fait la connaissance des deux femmes - la donneuse d'ovocytes et la mère porteuse - qui les ont aidés à mettre au monde leur premier enfant.

Pour l'animateur de 42 ans, qui n'a jamais caché son fort désir d'être père, cet événement est une véritable bouffée de bonheur. En décembre 2018, l'animateur se confiait à Purepeople.com sur ses projets de GPA : "Je ne sais pas encore si on va le faire, comment on va le faire... Ce sont des démarches qui sont un peu longues. Il faut mûrir ça dans sa tête, il faut être prêt. Mais effectivement, dans l'absolu, on veut devenir pères avec Ghislain. On verra où, quand, comment..."

Finalement, l'aventure se termine de la plus jolies des manières.

Toutes nos félicitations !

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Christophe Beaugrand et les photos exclusives du couple avec son bébé dans le magazine Gala, en kiosques dès ce jeudi 28 novembre.