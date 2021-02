Laurent Maistret nu contre le cancer : ses mots touchants pour sa mère morte après le tournage

Stars à nu est de retour ! Vendredi 5 février, TF1 diffuse le premier prime de la deuxième édition. Une émission à laquelle a notamment participé Laurent Maistret. Et l'ancien candidat de Koh-Lanta (révélé au grand public en 2011) a évoqué sa maman lors du tournage.

Pour cette nouvelle saison de Stars à nu, la production est partie à la recherche de nouvelles personnalités féminines et masculines. Cette année, ce sont Gil Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Jeanfi Janssens, Camille Lacourt et Laurent Maistret qui ont accepté de se mettre à nu lors d'un show au Lido pour la bonne cause. Après avoir évoqué les cancers de la prostate et du testicule lors de la saison 1, c'est le dépistage précoce du cancer du côlon, qui touche plus de 40 000 personnes par an en France, qui est mis en avant.

A l'instar des autres candidats, Laurent Maistret a notamment dû apprendre une chorégraphie, à se mettre à nu physiquement mais aussi psychologiquement. C'était aussi l'occasion pour certains de livrer des témoignages bouleversants. L'ancien gagnant de Danse avec les stars a tout d'abord précisé qu'il avait "certes montré [son] torse" sur le parquet et ses fesses dans Koh-Lanta, mais qu'il reste une chose qu'il a un peu de mal à montrer. "Je suis pudique, je le dis clairement. Se montrer tout nu pour moi, c'est un énorme challenge", a-t-il expliqué face caméra.

La présentatrice Alessandra Sublet lui a ensuite demandé pour quelle raison il avait souhaité participer à Stars à nu. "J'ai été en quelque sort touché, pas personnellement mais quelqu'un qui m'était très proche : ma mère. Du coup, si je peux faire passer un message aux proches et aider les gens à aller mieux... C'est pour ça que je suis là", a-t-il répondu. Et lors de son interview, toujours dans le cadre du programme, il a ajouté : "Le message que j'ai envie de faire passer, c'est : accompagnez-les. Il faut que tu les épaules, que tu leur donnes le sourire, que tu leur donnes la joie de vivre. Ca c'est capital."

La mère de Laurent Maistret morte après le tournage

Très proche de sa maman, Laurent Maistret avait révélé lors de sa deuxième participation à Koh-Lanta en 2014 que sa mère Aïcha était touchée par le cancer. "Elle était au bout du rouleau. Elle n'avait plus envie de se battre. Je lui ai écrit une longue lettre pour qu'elle tienne bon. Mais quand je suis rentré, elle était en chimio, à bout...", avait-il déclaré à son retour en France à Purebreak. Deux ans plus tard, il annonçait qu'elle avait vaincu la maladie.

Mais une autre est venue tout bouleverser. Aïcha a été atteinte de la Covid-19, une maladie qu'elle n'a malheureusement cette fois pas battue. Le 15 janvier 2021, Laurent Maistret a révélé sur Instagram qu'elle était décédée. Pour ce faire, il a partagé une tendre photo de sa maman qui pose le sourire aux lèvres, deux roses à la main : une rouge, une blanche. "Et voilà Maman, après ton combat depuis 1 mois contre la Covid, Dieu t'a rappelée à lui... Tu sais à quel point tu comptais pour nous et à quel point je voulais que tu sois fière de moi. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure Maman que toi. Tu nous manques déjà tellement. Je continuerai à faire en sorte que tu sois fière de moi, je garderai le sourire quoi qu'il arrive même dans les moments les plus difficiles et je ferai tout pour rendre les gens heureux comme tu m'as appris... Merci pour tout. Je t'aime Maman, tu peux te reposer maintenant.", a-t-il écrit. Un hommage bouleversant.

Aïcha ne sera pas au côté de son fils lors de la diffusion de Stars à nu. Une absence que Laurent Maistret prend avec philosophie... "C'est un peu chiant car j'aurais aimé qu'elle la voit mais j'ai fini par accepter qu'elle ne la verrait pas. Je me dis que de là où elle est, je pense et j'ai l'espoir, qu'elle verra ce que j'ai fait. Dans l'émission, j'ai dit des choses que je ne lui avais pas forcément dit et que j'aurais aimé qu'elle entende mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Si je ne l'accepte pas, je vais être triste toute ma vie et je ne vais jamais avancer", explique-t-il lors d'une interview à TV Mag.