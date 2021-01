Laurent Maistret (Koh-Lanta) endeuillé : sa mère Aïcha est morte, emportée par la maladie

Triste nouvelle... Laurent Maistret, animateur télé révélé par sa participation à Koh-Lanta en 2011, est en deuil. Sa mère Aïcha est morte. C'est sur Instagram ce vendredi 15 janvier 2021 que l'aventurier annonce la mauvaise nouvelle à ses plus de 115 000 followers...

Laurent Maistret partage sur le réseau social de partage d'images une tendre photo de sa maman. Le sourire aux lèvres, elle prend la pose en t-shirt, deux roses à la main : une rouge, une blanche. "Et voilà Maman, après ton combat depuis 1 mois contre la Covid, Dieu t'a rappelée à lui... Tu sais à quel point tu comptais pour nous et à quel point je voulais que tu sois fière de moi. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure Maman que toi. Tu nous manques déjà tellement", écrit le grand gagnant de Danse avec les stars (saison 7, en 2016).

Et de poursuivre son hommage émouvant à sa mère disparue : "Je continuerai à faire en sorte que tu sois fière de moi, je garderai le sourire quoi qu'il arrive même dans les moments les plus difficiles et je ferai tout pour rendre les gens heureux comme tu m'as appris... Merci pour tout. Je t'aime Maman, tu peux te reposer maintenant." Laurent Maistret poursuit avec "Allah y Rahma", une formule en arabe correspondant au "Qu'elle repose en paix" usuel. "Désolé, Je ne pourrai pas répondre à tous ces prochains jours", conclut Laurent Maistret, certainement très touché par la mort de sa maman.