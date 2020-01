Stars à nu – Mareva Galanter se dénude : un drame derrière ce choix

C'est une grande première à la télévision française ! Vendredi 31 janvier 2020, plusieurs célébrités se mettront totalement à nu dans le premier numéro de l'émission Stars à nu, diffusées sur TF1. Sur la scène du Lido et devant 1 200 personnes, Bruno Guillon, Olivier Delacroix, Satya Oblette, Franck Sémonin, Baptiste Giabiconi, Philippe Candeloro et Alexandre Devoise seront de la partie. Les femmes, quant à elles, se dévoileront en tenue d'Ève, le 7 février 2020, dans un deuxième numéro. Parmi elles, Mareva Galanter, épouse de l'animateur Arthur, également producteur de l'émission.

Interrogé par Télé Star, le célèbre présentateur de Vendredi tout est permis, est revenu sur les raisons de la participation de l'ancienne Miss France 1999. "Comme je ne parlais que de ça, elle a fini par me demander pourquoi je ne lui proposais pas. Ça ne m'est pas venu spontanément à l'esprit pour deux raisons..., commence-t-il. La première, c'est que je ne mélange jamais le boulot et le perso et la seconde, c'est que, pendant que je préparais l'émission, son père est décédé d'un cancer. C'est elle qui m'a dit qu'elle voulait le faire. Pour lui."

Pour rappel, Stars à nu est une émission destinée à sensibiliser le public au dépistage des cancers du testicule et de la prostate pour les hommes et du sein pour les femmes. Pour ce faire, les célébrités engagées devront se dénuder totalement dans un spectacle mis en scène par Chris Marques.

Du côté des femmes, Mareva Galanter sera accompagnée par Marine Lorphelin (Miss France 2013), mais aussi Firmine Richard, Fanny Leeb, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Maddy Burciaga et l'animatrice Alessandra Sublet.

Toutes touchées de près ou de loin par la maladie, les stars présentes nous promettent de grands moments d'émotions.

Pour découvrir Stars à nu, rendez-vous le vendredi 31 janvier 2020 à 21h05 sur TF1 !