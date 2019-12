Maddy Burciaga en couple : découvrez son célèbre petit ami

C'est officiel, Maddy Burciaga a retrouvé l'amour ! C'est sur Instagram que l'ancienne candidate des Anges a souhaité dévoiler publiquement son couple, dimanche 15 décembre 2019.

Ses abonnés ont donc appris que c'est avec Georges Kikano, un célèbre influenceur automobile surnommé GMK, qu'elle file le parfait amour. Actuellement à Dubaï, Maddy a posé en sa compagnie, dans le désert, devant un buggy. En légende, la jeune femme que l'on retrouvera prochainement sur TF1 dans Stars à nu lui a fait une tendre déclaration d'amour : "You & Me ... Cinq ans qu'on se connaît pour au final se rendre compte que c'était une évidence... Mon Homme, Mon confident. J'ai enfin trouvé un homme, un vrai, avec qui je peux partager 100% de mon quotidien, qui prend soin de moi, me protège, me tire vers le haut chaque jour, me fait rire à en pleurer. Bon j'avoue, des fois il est relou mais comme moi... Comme on dit qui se ressemble s'assemble."

Ses abonnés lui ont souhaité tout le bonheur du monde et ont pointé du doigt son ancien petit ami Vincent Queijo, qui a "laissé filer une femme en or".