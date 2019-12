Vincent Queijo en couple : qui est Rym, sa nouvelle compagne ?

Pour la deuxième fois, Vincent Queijo a participé à La Villa des coeurs brisés (TFX). En 2016, dans le cadre de la saison 2, il venait avec la problématique "Je m'attache trop au physique". Cette année, c'est sa lâcheté en amour qu'il a évoquée avec la coach Lucie Mariotti. Et ses séances avec elle ont semble-t-il payé !

En cours d'aventure, le beau brun de 29 ans s'est mis en couple avec une certaine Rym, également candidate. Si elle n'était pas connue en France, la jeune femme de 28 ans était déjà célèbre en Espagne. Elle a en effet participé à deux émissions de dating (l'équivalent de La Belle et ses princes et un programme nommé Mujeres y hombres y viceversa [Hommes, femmes et vice-versa]) mais n'y avait jamais trouvé l'amour. Sa problématique ? Elle s'attachait trop vite. Mais Vincent et la séductrice, qui habite à Madrid, ont trouvé leur rythme de croisière car aujourd'hui, ils sont toujours ensemble.

Sur Instagram, l'ancien candidat de Secret Story (saison 7, en 2013) a posté une photo sur laquelle Rym est sur son dos. "Ma femme et rien de plus", a-t-il écrit en légende de sa publication. Il a également dévoilé un instantané de sa compagne et lui complices. "Une évidence", peut-on lire à côté. Sa chère et tendre a aussi partagé plusieurs clichés en sa compagnie et également une vidéo dans laquelle ils partagent une danse endiablée. Une histoire qui est partie pour durer !