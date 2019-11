Vincent Queijo infidèle envers Maddy : "Je suis un lâche" (EXCLU)

C'est le jour J ! Ce lundi 25 novembre 2019, la nouvelle saison de La Villa des coeurs brisés est enfin prête à être diffusée sur TFX. Ce sont treize nouveaux célibataires qui ont accepté de se livrer sur leurs peines d'amour auprès de la love coach Lucie et ainsi espérer retrouver le bonheur.

Les candidats ont mis le cap sur le Mexique pour travailler sur eux-mêmes. Parmi eux, on retrouve Shanna (Les Marseillais), Julie (10 Couples Parfaits 3), Antoine (10 Couples Parfaits 3), Jonathan et Tyla (L'île de la tentation), Sarah Fraisou (Les Anges), Nathanya (Moundir et les apprentis aventuriers), Thomas (Les Anges), et Vincent Queijo (Secret Story).

Ce dernier avait d'ailleurs plus que jamais besoin des conseils de Lucie après avoir vécu une rupture difficile avec Maddy. En couple depuis plus d'un an, la paire se séparait brutalement suite aux infidélités de l'ancien candidat de Secret Story, de quoi le pousser à rejoindre le casting de La Villa des coeurs brisés. "La rupture forcément a joué, mais c'est aussi le fait que je sois seul derrière pendant six mois et pendant les six mois j'ai complètement mis l'amour de côté et j'avais complètement abandonné les rêves de fonder une famille... Et ce n'est pas normal parce que c'est quelque chose que je veux vraiment au fond de moi. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un point sur ça et qu'à 29 ans il fallait que je reprenne ma vie en main", a-t-il confié pour Purepeople.com.

Décidé à opérer un changement dans sa vie, Vincent Queijo n'oublie pas pour autant de reconnaître ses torts. "J'étais complètement perdu et je pense que l'aide de Lucie m'a fait le plus grand des biens. Ma problématique est que je suis un 'lâche'. Je me suis rendu compte avec Maddy que j'avais très mal agi. Au lieu de la tromper, j'aurais dû tout simplement la quitter" admet-il. Et d'ajouter libéré : "Les gens peuvent dire 't'es un salaud', de toute façon je me suis fait attraper donc maintenant vaut mieux assumer c'est tout."

Mais si Vincent Queijo semble avoir appris de ses erreurs, une réconciliation avec Maddy n'est pas envisageable : "Je n'ai pas forcément cherché à récupérer Maddy. Je pense que le mal était fait et que si je l'ai fait ce n'était pas pour rien." Désormais, il n'a plus qu'à lui souhaiter "de trouver quelqu'un qui ne lui fera pas de mal comme moi j'ai pu lui en faire".

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com