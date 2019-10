Sarah Fraisou en couple : son nouveau compagnon est un sportif très séduisant

Sa vie amoureuse est une véritable partie d'échecs au cours de laquelle de nouveaux pions viennent remplacer ceux qui sont tombés. Depuis sa rupture très houleuse avec son fiancé Malik, Sarah Fraisou, ancienne candidate des Anges de la télé-réalité (NRJ12), avait retrouvé l'amour en 2016, auprès de Sofiane. Après moult ruptures et réconciliations, la jeune femme de 26 ans avait fini par mettre officiellement un terme à cette idylle en janvier 2019.

Aujourd'hui, la starlette est actuellement en tournage pour la cinquième saison de La Villa des coeurs brisés, au Mexique. Sur place, elle a fait connaissance avec le jeune Ahmed, venu spécialement pour être son prétendant. Peau dorée, corps musclé et regard perçant, Sarah Fraisou n'a pas eu besoin de plus pour succomber au charme de ce passionné de boxe thaïlandaise. Il faut dire que le physique d'athlète d'Ahmed en ferait probablement craquer plus d'une ! C'est sur son compte Snapchat que la starlette a présenté le jeune homme à ses followers. Voluptueuse comme jamais, la jeune femme a posé en maillot de bain aux côtés de son homme, sur la plage.

Lundi 28 octobre 2019, sur Instagram, la jeune femme a également posté une photo où l'on a une vue plongeante sur son décolleté et où l'on peut apercevoir le corps sculpté de son nouveau coup de coeur. En légende, la jeune femme n'a mis qu'un simple emoji clin d'oeil.