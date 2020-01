Baptiste Giabiconi, sa soeur touchée par le cancer : "Je l'ai vue se battre"

Le 31 janvier 2020, TF1 donnera le coup d'envoi d'une émission inédite : Stars à nu. Des célébrités ont accepté de se dénuder pour sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules. Dans la première émission, ce sont les hommes que le public découvrira, soit Olivier Delacroix, Alexandre Devoise, Bruno Guillon, Franck Sémonin, Satya Oblette, Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi. Le mannequin de 30 ans s'est confié à Purepeople et a fait de tristes révélations.

Baptiste Giabiconi n'a pas hésité une seule seconde quand le producteur Arthur lui a parlé de ce beau projet. Comme de nombreuses personnes, il a déjà été touché de près par la maladie. Durant le tournage, il a donc réalisé des ateliers afin de l'aider à se dénuder devant des milliers de personnes, lors du spectacle donné au Lido à la fin du tournage. Mais, grâce à son métier qui l'a déjà amené à poser nu, il n'a eu aucun mal à se dévêtir : "Ça a été. C'est vrai que, grâce à mon métier, on va dire que j'ai un peu plus l'habitude. Donc j'y suis allé vraiment sans trop me poser de questions à ce niveau-là." Il a bien évidemment été "très touché et très honoré de défendre cette noble cause".

Si cela l'a autant marqué, c'est notamment parce qu'un membre de sa famille a été atteint d'un cancer du sein. "Le plus difficile pendant le tournage a été de parler de Karl [Lagerfeld, décédé le 19 février 2019 des suites d'un cancer de la prostate] et de ma soeur aussi. Elle a été touchée par un cancer du sein en 2014 et elle s'est battue pendant quatre-cinq ans. Elle est en rémission aujourd'hui, dieu merci, mais j'ai vu tout son parcours. C'était un cancer important et elle s'est battue comme une lionne. De voir un frère, une soeur ou un proche parent comme ça, de le voir diminué, c'est difficile. Elle va mieux aujourd'hui. C'est ce qui compte", nous a-t-il expliqué.

