Nathalie Marquay, sa leucémie a failli lui coûter la vie : "Je n'avais plus de sang dans le corps..."

À l'approche du centenaire de Miss France, les témoignages des anciennes reines de beauté se multiplient dans les médias. Un documentaire qui leur est consacré est même attendu sur C8 le 11 décembre prochain, intitulé La vrai vie de vos miss. Nathalie Marquay y figurera, elle qui a été élue Miss France 1987. Elle reviendra face caméra sur son règne en tant qu'ambassadrice du pays mais aussi sur l'après, beaucoup moins glamour. En effet, dix ans après sa victoire, Nathalie Marquay a été atteinte d'une leucémie. Elle n'avait que 30 ans à l'époque.

"J'ai fais mes analyses de sang, et là au laboratoire, c'est la première fois qu'ils voient des taux aussi catastrophiques de leur vie", confie-t-elle d'après nos confrères de Gala qui se sont procurés les images du documentaire. Ces mauvais résultats laissent alors penser aux médecins que la jolie brune n'en a plus pour très longtemps. "Les médecins disaient à mon petit ami de l'époque, 'je suis désolé, elle ne va pas s'en sortir'", se souvient-elle. D'ailleurs, Nathalie Marquay a échappé de peu à la mort en se rendant in extremis voir des professionnels de la santé. "Je n'avais pratiquement plus de sang dans le corps, c'est à dire que je serais restée une heure, ou une demi-journée chez moi, j'aurais été morte chez moi", indique-t-elle. "Une chance inouïe" donc d'après elle. Après quoi elle a pu être prise en charge à l'hôpital.

Les médecins avaient beau être défaitistes, Nathalie Marquay n'a jamais cessé d'être optimiste, étant certaine de son bon rétablissement. "Je savais que j'allais m'en sortir, ce n'était pas possible, j'avais encore trop de choses à faire encore sur terre, il faut toujours y croire, jusqu'au dernier moment, il ne faut jamais baissé les bras", rappelle-t-elle. Un message positif qu'elle a par la suite transmis à son mari Jean-Pierre Pernaut, lui aussi touché par le cancer en 2018.