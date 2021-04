Anthony Hopkins récompensé aux Oscars 2021, mais absent : une surprenante explication

Anthony Hopkins est entré encore un peu plus dans l'Histoire du septième art, le 25 avril 2021, en remportant l'Oscar du meilleur acteur. Son rôle dans le film The Father de Florian Zeller lui a valu tous les éloges, dont la célèbre statuette dorée... mais ça, le comédien de 83 ans l'a appris bien après tout le monde. Alors que son nom résonnait entre les quatre murs du Théâtre Dolby de Los Angeles, il était tout simplement endormi, comme l'a expliqué son agent Jeremy Barber au magazine People.

Il est l'homme le plus âgé à avoir remporté l'Oscar de la catégorie "meilleur acteur". Dimanche soir, lors de la 93e cérémonie des Oscars, c'est pourtant Joaquin Phoenix - vainqueur de l'année précédente pour avoir incarné le clown triste nommé Joker - qui s'est chargé d'accepter cette récompense pour lui. "Anthony Hopkins était au Pays de Galles, là où il a grandi, a précisé l'agent du comédien. Il dormait encore quand je l'ai réveillé, à 4h du matin, pour lui annoncer la nouvelle. Il était tellement heureux de l'apprendre."

C'était un grand soulagement pour lui

Anthony Hopkins a ravi la victoire à ses confrères Riz Ahmed, Chadwick Boseman, Gary Oldman et Steven Yeun. Après avoir passé un an en quarantaine, et reçu ses deux doses de vaccin, il a préféré retrouver ses racines britanniques plutôt que d'assister, même en visioconférence, aux Oscars 2021. "C'était un grand soulagement pour lui, après une année si difficile, conclut Jeremy Barber. Il a adoré son rôle dans The Father, c'est probablement la performance dont il est le plus fier, et être le plus vieil homme à gagner dans cette catégorie signifie beaucoup pour lui." Vivement la réouverture des salles françaises pour découvrir, dans la pénombre, cette récente prestation...