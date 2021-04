Diaporama Anthony Hopkins récompensé aux Oscars 2021, mais absent : une surprenante explication

Anthony Hopkins et sa femme Stella Arroyave quittent le Grand Hotel Vesuvio à Naples.

Olivia Colman et Anthony Hopkins sur le tournage du film "The Father" à Los Angeles, le 15 septembre 2020.

Anthony Hopkins (et sa femme) aux Oscars. L'acteur a été récompensé en 1992 pour son rôle dans le film "Le silence des agneaux".

Anthony Hopkins sur le tournage du film "The Father" à Los Angeles, le 15 septembre 2020.

Olivia Colman et Anthony Hopkins sur le tournage du film "The Father" à Los Angeles, le 15 septembre 2020.

Sir Anthony Hopkins et Jonathan Pryce - Les célébrités assistent à la projection du film de Netflix "The Two Popes" à Los Angeles, le 18 novembre 2019.