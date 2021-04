Salma Hayek : son improbable cadeau offert à son mari François-Henri Pinault

Mariée depuis 2009 à François-Henri Pinault, Salma Hayek (54 ans) a confié les dessous de sa vie avec le PDG du groupe Kering auprès des journalistes du magazine Gala. Très pris par son travail, l'homme d'affaires est souvent absent et doit régulièrement voyager aux quatre coins du monde. Des absences parfois difficiles à gérer pour l'actrice mexicaine qui a malgré tout trouvé la parade pour tromper l'ennui. Acheter un animal de compagnie... peu ordinaire.

Elle s'explique : "J'ai eu l'idée de génie de prendre un animal de compagnie en lui faisant croire que c'était un cadeau que je lui faisais ! Et cet animal, c'est un hibou. Je l'ai appelé... Kering, en hommage à sa compagnie dont le logo représente justement un hibou. Il vole jusque dans ma chambre quand mon mari n'est pas là. Je joue au Sudoku en sa présence et quand je regarde la télévision, il vient parfois se poser sur ma tête. Il est fan de nouvelles technologies. Il passe son temps posé sur mon IPad."

Lorsqu'ils sont enfin réunis, François et Salma trouvent le bonheur "dans les choses simples". Regarder des séries, des films et passer du temps simplement enlacé. "Nous aimons passer du temps ensemble. J'aime par exemple regarder la télévision dans le lit, à côté de lui. Il aime les films d'action, je préfère des choses plus romantiques, mais nous trouvons toujours un terrain d'entente" révèle l'actrice du film Frida (2002) avant d'ajouter : "On s'amuse beaucoup à regarder la télé à deux parce qu'on commente, on interagit, même si parfois l'un de nous est obligé de dire : 'tais-toi, je n'ai pas entendu !' Bref, on n'est pas des gens passifs qui regarderaient la télé sans se parler. On blague, on rit beaucoup, et puis nous faisons également certaines choses plus intimes..." Parents d'une petite fille prénommée Valentina (13 ans), les amoureux viennent de célébrer douze ans d'union le le 14 février 2021.