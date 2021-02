Salma Hayek a-t-elle épousé François-Henri Pinault pour son argent ? Elle répond aux critiques

En les voyant roucouler, certains s'émerveillent, d'autres crachent leur venin. Salma Hayek a épousé François-Henri Pinault durant l'année 2009, les amoureux ont renouvelé leurs voeux en 2018... mais beaucoup continuent de penser qu'il s'agit d'une affaire d'argent. Ce à quoi la comédienne répond par l'ignorance. "Sur les photos, vous ne pouvez pas voir toute la magie qui est en lui, explique-t-elle dans le podcast Armchair Expert. Il m'a fait devenir une meilleure personne, d'une manière très saine. Et vous savez, quand on s'est mariés, tout le monde disait que c'était un coup arrangé, que je le faisais parce qu'il était riche. Et je me disais juste, okay, qu'importe. Pensez ce que vous voulez."

François-Henri Pinault se couche, effectivement, tous les soirs sur une fortune immense. Il est le PDG du groupe de luxe Kering et le président du Groupe Artémis. Depuis quinze ans, il vit une jolie histoire d'amour avec Salma Hayek, qui ne s'offense plus des remarques à propos de l'argent... si ce n'est pour son époux, son âme-soeur. "Il y a une sorte de discrimination envers les hommes riches, regrette-t-elle. Immédiatement, les gens vont penser que ce ne sont pas des hommes bien, qu'ils sont matérialistes, qu'ils n'ont aucune valeur, qu'ils sont stupides, ne méritent pas tout ça ou l'ont obtenu en faisant de mauvaises choses. Il y a beaucoup d'idées reçues et je les ai toutes entendues, évidemment."