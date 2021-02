Diaporama Salma Hayek a-t-elle épousé François-Henri Pinault pour son argent ? Elle répond aux critiques

Salma Hayek et son mari François-Henri Pinault - 31e édition du "Palm Springs Film Festival Film Awards" au Palm Springs Convention Center à Los Angeles.

Owen Wilson et Salma Hayek dans le trailer du film "Bliss".

Salma Hayek et son mari François-Henri Pinault fêtent la Saint-Valentin. Instagram. Le 14 février 2021.

Francois-Henri Pinault et sa femme Salma Hayek - Soirée "2019 LACMA Art + Film Gala" au Los Angeles County Museum of Art. Le 2 novembre 2019.

Salma Hayek parle du vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) lors du concert évènement "Global Goal: Unite for Our Future". Le 27 juin 2020.

Salma Hayek et son mari François-Henri Pinault - 31e édition du "Palm Springs Film Festival Film Awards" au Palm Springs Convention Center à Los Angeles. Le 2 janvier 2020.

Salma Hayek - Conférence de presse du film "The Roads Not Taken" - 70e Festival international du film de Berlin, La Berlinale. Le 26 février 2020.