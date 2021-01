Salma Hayek, maman nostalgique : photo souvenir des "bons vieux jours" avec Valentina

Elle ne partage pas seulement des photos d'elle en maillot de bain ! Le 14 janvier 2021, Salma Hayek s'est saisie de son compte Instagram pour publier une photo souvenir avec sa fille Valentina (13 ans), née de son mariage avec le Français François-Henri Pinault, PDG du groupe de luxe Kering. Il semble que l'actrice mexicano-américano-libanaise de 54 ans soit d'humeur nostalgique en cette fin de semaine...

"Les bons vieux jours où je pouvais me balader avec ma petite fille et sans masque", a écrit la star de Desperado, Wild Wild West et Frida sur le réseau social. A l'image, Salma Hayek apparaît tout sourire, courant main dans la main avec sa fille. La crise sanitaire et le port du masque obligatoire finissent-ils par avoir raison de son optimisme ? L'actrice et réalisatrice est en effet plutôt du genre à partager de joyeux selfies, des photos souvenirs du début de sa carrière et des extraits de ses vacances sous les tropiques en bikini...

En septembre dernier, Salma Hayek avait déjà mis en avant sa fille sur Instagram, à l'occasion de son anniversaire. "Valentina, je n'ai jamais souhaité que quelqu'un existe autant que j'ai souhaité que tu entres dans ma vie, avait-elle témoigné. Merci de t'être pointée il y a 13 ans, un jour comme celui de la Journée internationale de la paix, pour illuminer nos vies. Tu es mon meilleur professeur, ma plus grande joie et mon plus grand espoir. Je t'ai aimée avant que tu viennes au monde et je t'aimerai pour toujours. Joyeux anniversaire mon étoile brillante."