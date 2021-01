Salma Hayek : 54 ans et divine en bikini, ses fans n'en reviennent pas

Salma Hayek a passée la fin de l'année 2020 à la plage. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la star a partagé des photos souvenirs de ses vacances sur Instagram et n'a pas hésité à poser en bikini. L'actrice de 54 ans n'a pas manqué de séduire ses 17 millions d'abonnés.

Salma Hayek est régulièrement mentionnée parmi les plus belles femmes du monde. Le 3 janvier 2021, elle a consolidé son statut à l'aide d'une photo publiée sur Instagram : à l'image, la future héroïne du film Hitman & Bodyguard 2 (avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson, en salles le 18 août prochain) se baigne dans un océan bleu azur, vêtue d'un maillot deux pièces marron. Sans surprise, les internautes ont rapidement inondé de compliments la partie commentaire de la publication.

"La plus belle femme de ce monde", peut-on lire parmi les réactions des followers de Salma Hayek. "Plus de 50 ans et vous brisez encore des coeurs, hein ?", ajoute un autre. "Oh Salma, quel corps formidable vous avez à 54 ans, et beaucoup de jeunes de 20 ans veulent l'avoir ! Des courbes spectaculaires", réplique un troisième, visiblement insensible aux rumeurs d'injection de Botox dont l'actrice a récemment fait l'objet. Une fan de la star n'a pas pu masquer son admiration : "Sérieusement, vous êtes une des plus belles femmes que j'ai jamais vues. Je ne suis même pas en colère contre mon mari quand il dit à quel point vous êtes sexy."