Le Masque de Zorro : Salma Hayek trop "mexicaine" pour obtenir le rôle...

La scène est mythique. Un combat de cape et d'épées qui se termine en baiser langoureux. À ma gauche, Antonio Banderas incarne Zorro, à ma droite, Catherine Zeta-Jones est Elena. Sauf que le tableau aurait pu être très différent...

À l'origine, Le Masque de Zorro – sorti en 1998 – aurait dû être réalisé par Robert Rodriguez à la place de Martin Campbell et le premier rôle féminin était réservé à Salma Hayek. "Il me voulait dans le film, expliquait-elle au magazine Numéro. Mais il m'a dit que je ne pouvais pas dire que j'étais mexicaine si je voulais le rôle. Alors que le personnage était mexicain. La première chose qu'on m'a demandé en réunion, c'est si j'étais mexicaine. Et j'ai dit oui. Je n'ai pas eu ce rôle alors qu'il l'avait écrit pour moi. Ça a été un tel blocage qu'il a décidé de ne pas travailler sur ce projet."

Résultat des courses, c'est une britannique qui lui a volé la vedette... à deux reprises. En 2005, Antonio Banderas a retrouvé la selle de Tornado dans un deuxième volet, toujours signé Martin Campbell intitulé La légende de Zorro, toujours avec Catherine Zeta-Jones. Robert Rodriguez et Salma Hayek, quant à eux, avaient déjà collaboré par le passé. Le réalisateur avait offert à l'actrice l'un des rôles les plus sulfureux de sa carrière – bien que très court – dans Une nuit en enfer, en 1996, auprès de George Clooney et de Quentin Tarantino.

Ce n'est hélas qu'un exemple de discrimination parmi tant d'autres. En vingt-six ans de carrière, Salma Hayek s'est frottée à de nombreuses injustices, toutes plus grossières les unes que les autres. "Que dire à propos du fait qu'un directeur de studio m'a dit que j'aurais pu être la plus grande star du monde si je n'étais pas née du mauvais côté de la frontière, poursuivait la comédienne de 53 ans. Que cette même personne m'a dit que je n'obtiendrai jamais un premier rôle, qu'importe mon talent ou ma beauté, parce qu'à la minute où j'ouvre la bouche, les spectateurs ne pensent qu'à leur femme de ménage ? Qu'un directeur a supplié pour me donner la vedette d'un film de science-fiction et qu'il a obtenu comme réponse que personne ne croirait qu'une mexicaine est arrivée à voyager dans l'espace ?" Lunaire...