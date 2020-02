Salma Hayek trop botoxée ? Elle recarde un internaute

Elle n'a de cesse de le répéter :Salma Hayek ne touche pas à la chirurgie esthétique. Alors qu'elle vient de célébrer ses 53 ans, l'actrice mexicaine est très fière de son corps et de son visage sans retouche. Comme pour bon nombre de comédiennes quinquagénaires qui travaillent dans le show business, elle n'échappe pas aux questions sur son rapport au temps qui passe et à la chirurgie esthétique. Mais sur Instagram, les internautes sont très inquisiteurs et Salma Hayek n'a pas hésité à monter au créneau.

Sur le réseau social, le 18 février, elle pose en maillot sur ce qui semble être une plage de sable chaud si on se fie aux cocotiers derrière elle. "Trop de Botox, tu n'en as pas besoin, Salma !", commente quelqu'un avant de recevoir la réponse cinglante, mais polie, de la concernée. "Je n'ai pas fait de Botox, mais merci pour le conseil parce que je pensais justement que l'heure était venue", peut-on lire en guise de réponse.

Actrice, femme, maman d'une petite Valentina, Salma Hayek coule des jours heureux auprès de celui qu'elle a épousé le 14 février 2009 : le Français François-Henri Pinault, PDG du groupe de luxe Kering. Un amour que le couple a souhaité confirmer en renouvelant ses voeux en août 2018. "C'est le meilleur mari du monde. Je suis naturelle avec lui et je n'ai jamais eu le sentiment qu'il essayait de me brider, se souvenait-elle dans Town & Country. Je ne vais pas vous révéler comment on s'est rencontrés. C'est une histoire tellement romantique, incroyable. Mais elle m'appartient. Je n'ai pas envie de la banaliser en en faisant une anecdote pour me faire mousser."

Récemment, Salma Hayek a arpenté le tapis rouge de la 92e cérémonie des Oscars. La comédienne portait une très longue robe blanche signée Gucci qui n'était pas sans rappeler les toges de la Grèce antique. Asymétrique avec une bretelle fine ornée de pierres brillantes et une manche longue drapée en voile de l'autre côté, la robe était élégamment accessoirisée de bijoux Boucheron.