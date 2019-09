Salma Hayek : Bombe absolue en bikini, à la veille de ses 53 ans

Températures records sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, la sublime Salma Hayek a partagé une photographie riche en iode et en vitamine B. Si en France, les travailleurs ont les yeux collés par la fatigue de la rentrée, la comédienne est quant à elle sur une plage ensoleillée. En maillot de bain couleur bleu azur, elle est plus divine que jamais... et ce, la veille d'un événement d'une importance capitale. "Hé oui, demain, j'aurai 53 ans... et alors ?" écrit-elle. Effectivement, rien à répondre à cette remarque, si ce n'est "Joyeux anniversaire" et "toutes nos félicitations" pour ce corps de déesse.

Vous l'ignorez peut-être, mais Britney Spears n'a pas inventé le concept de la danse sexy, avec python albinos en guise d'accessoire, en chantant Slave 4 U lors des Video Music Awards de l'année 2001. En 1996, dans Une nuit en enfer – de Robert Rodriguez, starring Quentin Tarantino –, Salma Hayek effectuait déjà une chorégraphie ultrasulfureuse avec un reptile sur les épaules. À propos de son physique avantageux, la beauté mexicaine affirmait en 2018 n'avoir jamais eu recours à la moindre opération de chirurgie esthétique. "Je n'ai rien fait" avait-elle affirmé. Il y a huit ans, au magazine Town & Country, elle déclarait déjà : "Je n'ai jamais fait quoi que ce soit sur mon visage. Ni peeling ni injection, rien."