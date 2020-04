Salma Hayek : Mots d'amour à François-Henri Pinault, son "âme soeur"

Salma Hayek a adressé une tendre déclaration d'amour à son mari François-Henri Pinault sur Instagram le 25 avril 2020. En légende d'une publication où l'actrice a dévoilé plusieurs photographies avec son époux, elle a écrit : "Aujourd'hui, cela fait quatorze ans que j'ai rencontré mon âme soeur. Même après toutes ces années et l'épreuve du confinement, je suis consciente de la chance que j'ai de t'avoir rencontré. Plus je te découvre, plus mon amour grandit. À nous, mon Amour." De magnifiques mots d'amour de la part de l'actrice de 53 ans, comblée et heureuse d'avoir rencontré l'homme de sa vie.

Suivie par plus de 14 millions d'abonnés, la publication de la star du film Frida a conquis de nombreux internautes, charmés par la complicité du couple. "Les publications que vous faites sont toujours très authentiques et c'est rare de nos jours. Je vous souhaite nombreuses bénédictions pour vous et votre famille", "Joyeux anniversaire, belle Salma ! Que ces moments d'amour pour vous et votre mari soient sans fin", "Félicitations à vous et félicitations à votre homme qui a eu la chance de rencontrer la plus belle femme du monde. Que votre amour dure pour toujours !"

L'actrice d'origine mexicaine a épousé François-Henri Pinault, PDG de Kering et président du Groupe Artémis, en février 2009. Le couple s'était uni dans la ville des amoureux, à Paris, dans la mairie du 6e arrondissement. Deux mois plus tard, le 25 avril 2009, ils avaient organisé une immense réception avec leurs amis à Venise, lieu de leur rencontre. Au moment de leur union, le couple était déjà parent d'une petite fille prénommée Paloma née le 21 septembre 2007.